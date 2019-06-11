الشرطة الفرنسية تفكك خلية إرهابية خطيرة كانت تخطط لشن هجمات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فككت الشرطة الفرنسية خلية يمينية متطرفة، مكونة من 5 أشخاص بدعوى تخطيطها لشن هجمات تستهدف أماكن عبادة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر قوله إن “الشرطة الفرنسية فككت خلية من 5 أشخاص قريبون من حركة النازية الجديدة، واتهمتهم بالتخطيط لتنفيذ هجمات تستهدف أماكن عبادة يهودية أو إسلامية”.

وبحسب المصدر، فإن “الأشخاص الخمسة وجهت إليهم الاتهامات في الفترة بين أيلول/ سبتمبر وأيار/ مايو الماضيين”.

ولم يحدد المصدر تفاصيل حول الأماكن التي كان يخطط لمهاجمتها، أو دوافع الهجوم، لكنه أشار إلى أن الشرطة ألقت القبض أولا على رجل في غرونوبل، جنوب شرقي البلاد، في أيلول/ سبتمبر الماضي، وقادتهم التحقيقات إلى أربعة أشخاص آخرين، بينهم قاصرين اثنين.

كما لفت إلى أن محققين من نيابة مكافحة الإرهاب يتولون التحقيق في القضية منذ كانون الأول/يناير الماضي.

سبوتنيك