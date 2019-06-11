وزير الدولة الإماراتي: نتواصل مع مكونات المعارضة السودانية والمجلس الانتقالي

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، وفقاً لما ورد عن فضائية "سكاي نيوز" أن الإمارات تتواصل مع كافة مكونات المعارضة السودانية والجلس العسكري للمساهمة في دعم الانتقال السلمي للسلطة بما يحفظ السودان ومؤسساته.

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