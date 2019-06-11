مجدداً.. الحرية والتغيير تقرر تعليق العصيان حتى اشعار أخر

قالت مصادر صحفية في الخرطوم قبل قليل ان قوى الحرية والتغيير اعلنت تعليق الإضراب السياسي والعصيان المدني حتى إشعار اخر .
ونقلت فضائية "سكاي نيوز" في نبأ لها، قبل لحظات ان قوى التغيير قالت بامكانية تعليق العصيان المدني مؤقتا لإعادة ترتيب الأوضاع .
في غضون ذلك نشر تجمع المهنيين السودانيين وفق متابعات موقع اخبار السودان قبل قليل بيانا عاجلا تحدث عن تجربة العصيان المدني وقرار تعليق العصيان المدني
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