إعلان الحرية: لا معلومات باتجاه "المجلس" الإفراج عن المعتقلين

قال القيادي في قوى الحرية والتغيير، معتز محمد صالح، الثلاثاء، إن تلبية مطالب القوى ستسهم بتهيئة الأجواء للعودة إلى الحوار في البلاد، وأشار صالح إلى عدم ورود أي معلومات عن نية المجلس الإفراج عن معتقلين.
ونوّه صالح في تصريح خاص له مع “الحدث”، بأن القوى طالبت بلجنة تحقيق محايدة في أحداث فض الاعتصام.
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