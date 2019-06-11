وأضاف أن قواته شاركت ضمن مجموعة أمنية لملاحقة مجموعات خارجة عن القانون من منطقة كولومبيا، مؤكدا أن الحياة تسير بشكل طبيعي رغم دعوات العصيان المدني. وأكّد: “قمنا بفض الموجودين بمنطقة كولومبيا بسبب تهديدها لحياة المواطنين”.
مؤكداً أن قوات الدعم السريع “تحرس الممتلكات العامة والمرافق الاستراتيجية”، نافياً صحة وجود أعداد كبيرة لجثث في النيل، مؤكداً أنه “تم العثور على جثتين فقط في النيل”. وأضاف أن قوات الدعم السريع “خصّصت خطا ساخنا للمواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات تجاه المواطنين”.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الوطني يكشف عن وجود ضباط أتراك في صفوف قوات حكومة الوفاق الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.