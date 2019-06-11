الجيش الوطني يكشف عن وجود ضباط أتراك في صفوف قوات حكومة الوفاق الليبية

قال مدير إدارة العمليات لقوات الدعم السريع اللواء عثمان حامد خلال مقابلة مع الحدث الثلاثاء، إنه لا خلافات بين الدعم السريع والقوات المسلحة، نافيا وجود ميليشيات الجنجويد في الخرطوم.

وأضاف أن قواته شاركت ضمن مجموعة أمنية لملاحقة مجموعات خارجة عن القانون من منطقة كولومبيا، مؤكدا أن الحياة تسير بشكل طبيعي رغم دعوات العصيان المدني. وأكّد: “قمنا بفض الموجودين بمنطقة كولومبيا بسبب تهديدها لحياة المواطنين”.

مؤكداً أن قوات الدعم السريع “تحرس الممتلكات العامة والمرافق الاستراتيجية”، نافياً صحة وجود أعداد كبيرة لجثث في النيل، مؤكداً أنه “تم العثور على جثتين فقط في النيل”. وأضاف أن قوات الدعم السريع “خصّصت خطا ساخنا للمواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات تجاه المواطنين”.