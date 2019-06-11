الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة للإرهابيين بريف حماة الشمالي

أسقطت وحدات الجيش السوري، طائرة مسيرة محملة بالقنابل للتنظيمات الإرهابية وقضت على مجموعات إرهابية بكاملها في ريفي حماة وإدلب وذلك في إطار الرد على اعتداءات الإرهابيين على المناطق الآمنة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الثلاثاء، أن وحدات الجيش أسقطت طائرة مسيرة دون طيار تحمل قنابل لإرهابيي "جبهة النصرة" في محيط قرية تل ملح شمال مدينة محردة بريف حماة الشمالي قبل وصولها إلى القرية واستهدافها منازل الأهالي وممتلكاتهم.

وأشارت "سانا" أن وحدات أخرى من الجيش متمركزة في المنطقة ردت بضربات مركزة بسلاحي المدفعية والصواريخ على اعتداءات المجموعات الإرهابية على القرى الآمنة مستهدفة خطوط إمدادها ومحاور تحركها في أطراف بلدة كفرزيتا وقرية الزكاة بالريف الشمالي أيضا ،مما أسفر عن مصرع عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين وتدمير إمداداتهم.