توقيف رجل أعمال معروف عقب اقتحام منزله وتهديده بالسلاح

اوقفت شرطة قسم بحري شرق رجل الاعمال المعروف محمد صابر على خلفية مطالبات بقيمة (12) مليون جنيه فيما قيد رجل الاعمال المعروف دعاوى بمخالفة قانون الثراء الحرام والمشبوه ضد اثرياء معروفين بينهم نجل رجل اعمال معروف واتهم رجل الاعمال محمد صابر الاثرياء المذكورين بالتعامل الربوي واخذ اموال طائلة بدون مقابل.

وبحسب الانتباهة كانت مجموعة مجهولة مسلحة قد اقتحمت منزل المذكور وقامت باعتقاله تحت تهديد السلاح بعد أن تم تهديد حرسه بالسلاح واقتيد بعربة آكسنت بيضاء الى منطقة بحري وبعدها تم ايداعه بحراسة القسم الشرقي.

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وفي السياق وصف مراقبون الخطوة بأنها مخالفة لقانون الاجراءات واوامر القبض وطالب المتهم مدير عام الشرطة بالتحقيق حول حادثة اقتحام منزله موضحاً انه عقب اقتحام منزله واقتياده اكتشف اختفاء مقتنيات ثمينة من داخل المنزل بجانب مستندات مهمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)