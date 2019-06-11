بالصور و الفيديو: الفنانة المثيرة للجدل نسمة تاجوج تحمس جنود الدعم السريع وتغني لهم (للميدان مارقين سوا شافهم العدو انكوى)

الهبت الفنانة السودانية المثيرة للجدل نسمة تاجوج حماس جنود قوات الدعم السريع ببلادها بعد اقامتها حفل لهم خلال بالساحة الخضراء بالخرطوم قبل أكثر من شهر.

وبحسب الفيديو الذي نشرته المطربة عبر إحدى حسابتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ورصدته محررة موقع النيلين فقد تغنت نسمة خلال الحفل بأغنية (للميدان مارقين سوا) وهي أغنية حماس سودانية شهيرة.

وتقول كلمات الأغنية التي أهلبت بها نسمة تاجوج حماس جنود الدعم السريع:

للميدان مارقين سوا

هوى الليله شافن العدو انكوى

يوم الدفاس والدودوا

المسقى في الهامات عوى

ما ضلوا ما بعرفو الحوى

وعدوهم يشرب ما روى

سيوفُن للطغيان دوا

وخصيمن ما بشم الهوا

يوم الجبان خاف وانطوى

أخوى زى صقر الجو خوا

يوم الخيول العركلن

فوق الجثث اتكلن

ديل زغرتن ديل ثكلن

وصقور الجو جن ياكلن

أماتو قالن لو اللدر

مالنا بنشوف جسمك خدر

قال ليهن الدم بنحدر

وان مت ما تقولن ودر

Advertisements

قالن له اصبر يا المهل

حارس البيوت حارس الأهل

قال ليهن المكلوف صهل

داير الدفاس وسط السهل.

وبحسب موقع النيلين فإن الفنانة نسمة تاجوج كانت قد أثارت جدلاً واسعاً قبل أيام من الثورة السودانية بعد ظهورها في مقطع فيديو انتقدت من خلاله المتظاهرين حيث قالت خلال المقطع الذي بثته في الثاني من يناير ونشره موقع النيلين ((أقول للشعب السوداني أنه شعب حاسد, ويحسد الشخص على النعمة التي منحها له الله).

وتابعت حديثها الذي أغضب الكثيرين في ذلك الوقت: (الخروج على الحاكم حرام يا جماعة, ووضح أنكم جهلاء, أما بالنسبة للمتظاهرين فإنهم ينقسموا إلى قسمين, نصفه مجنون والنصف الآخر يعاني من نفسيات).

وواصلت: (بطلوا الفتراء يا ناس, الرئيس البشير, له عدد من الانجازات ويكفي نعمة الأمن التي يوفرها لنا).

كما كشفت الفنانة المثيرة للجدل عن عدم معاناتها مع الأزمات التي تضرب السودان وقالت بحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين: (أنا واحدة من الناس عيشي بجيني لغاية بيتي والغاز بجيني لغاية بيتي, وفي أي لحظة عاوزة أزود سيارتي بالوقود سأذهب ويوم واحد من وقفت في صف).

وزادت على ذلك قائلة: (بمشي البنك وبصرف المبلغ الذي أحتاجه وفي أي وقت, ووجهت سؤال للمتظاهرين عاوزين تخربوا السودان براكم؟).

كما مدحت نسمة تاجوج الرئيس البشير ووصفته بأبيها وقالت: (البشير دا أبونا الربانا, ونريد البشير رئيس ولا نريد غيره).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)