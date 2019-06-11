توقّعات ببدء العام الدراسي الجديد بالخرطوم الأحد المُقبل

توقّعت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، بدء العام الدراسي الجديد يوم الأحد المقبل (16 يونيو الحالي) بنسبة (90%).

ورهن الأمين العام للهيئة النقابية لعمال التعليم بالولاية، عبد الله يوسف عبد الماجد،حسب الصيحة بدء العام الدراسي بتوفير كل المطلوبات كالإجلاس والكتاب والمعلمين والبيئة المدرسية.

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وكشف أمس عن ترتيبات لبدء العام الدراسي منها تكوين لجان بالمحليات لتوفير المطلوبات، وأكد أنه تم توفير المطلوبات بنسبة (80%)، وقال إن اللجان ستُنهي عملها الأربعاء المقبل، وترفع تقاريرها للوزارة وعلى ضوئها يتم تحديد موعد بدء العام الدراسي.

وقال يوسف، إن العام الدراسي مربوط بمطلوبات فنية وخدمية ولوجستية؛ منها توزيع المعلمين وقبول الصف الأول وانسياب الدقيق ووفرة المواصلات، وشدّد على أنه في حال تأجيل العام الدراسي لن تتجاوز فترة التأجيل أسبوعاً، وأكد أن المعلمين داوَموا على العمل بالمدارس منذ الأحد الماضي، واستبعَد تأجيل العام الدراسي بسبب الأحداث الأمنية التي تمر بها البلاد، ونوّه إلى أن فتح المدارس مؤشر لتطبيع الحياة العادية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)