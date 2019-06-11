العصيان ..شلل في سوق السجانة حتى قسم الشرطة اغلق أبوابه

كشفت جولة اليوم الثاني للعصيان المدني عن موالاة المواطنين لمعدلات إلاستجابة العالية واغلقت الغالبية العظمى من المحال التجارية والبنوك والشركات أبوابها، واوصدت المغالق ومحلات اسبيرات السيارات ابوابها في سوق السجانة الذي يعد أحد اكبر أسواق مواد البناء والتشييد في السودان، ورصدت جولتنا إغلاق قسم الشرطة بسوق السجانة أبوابه بالطبلة ، و دخل العصيان المدني المعلن يومه الثاني، غداة يوم قتل فيه أربعة أشخاص نتيجة أعمال عنف، وبعد أسبوع من عملية فض اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالقوة.

وعلى ذات النسق اغلقت المطاعم والمقاهي والمحال التجارية أبوابها بسوق الخرطوم(3) وشارع الحرية بالسوق العربي الذي يضم اكبر المحال التجارية لبيع المعدات الكهربائية وعادة مايشهد نشاطا تجاريا وحركة دائمة في الأيام العادية.

في وسط الخرطوم و قلب السوق العربي فرضت السلطات الأمنية طوقا محكما حول عمارة الذهب الشهيرة كما انتشرت بكثافة في تقاطعات الشوارع الرئيسية بمنطقتي السوق العربي الإفرنجي.

وعاد عدد من المحال التجارية ومحطات تزويد الوقود الى العمل في العاصمة، بينما شوهدت حافلات المواصلات العامة تنقل ركابا في الشوارع، في ثاني أيام حملة العصيان المدني الذي دعا إليه المحتجون للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين.

وتأتي العودة الخجولة للحياة الطبيعية في وقت أعلن المجلس العسكري تعزيز قوات الأمن المنتشرة في الشوارع، وتأكيد فتح الطرق، محمّلا المحتجين مسؤولية الاضطرابات.

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وجاءت الدعوة الى العصيان المدني بعد أسبوع على فض دام للاعتصام في الخرطوم أوقع عشرات القتلى، وبعد قرابة الشهرين على إطاحة الرئيس عمر البشير عقب أشهر من الاحتجاجات.لكن عددا من المتاجر ومحطات الوقود وبعض فروع مصارف خاصة فتحت ابوابها أمس في الخرطوم، وفقا لصحافي في وكالة “فرانس برس” جال في العاصمة.ونقلت حافلات المواصلات العامة الركاب، بينما شوهدت سيارات وحركة مارة في شوارع العاصمة.وقال سائق إحدى الحافلات عبد الماجد محمد: “أن أعمل لا يعني أنني ضد الثورة، لكن يجب أن أعمل لمساعدة أسرتي في الحصول على النقود”.

وبحسب التيار بلغت الحصيلة الإجمالية للقتلى منذ ذلك التاريخ 118، وفقا للجنة أطباء السودان المركزية المشاركة في حركة الاحتجاج.وقال تجمع المهنيين، أمس الإثنين، إن العصيان المدني مستمر لليوم الثاني ، رغم تحذيرات ومطالبات من المجلس العسكري الانتقالي بالتراجع عن تلك الخطوة.

وفي تدوينات عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، أعلن “تجمع المهنيين”، “استمرار العصيان المدني لليوم الثاني”.

وأرفق “تجمع المهنيين”، صورا ومقطع فيديو، تشير لغلق المحال والمصالح الحكومية وحركة قليلة للسيارات في اليوم الثاني، لاسيما في العاصمة الخرطوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)