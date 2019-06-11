انفجار دانة وسط الخرطوم .. الاضراب أسهم في سلامة الأرواح والممتلكات

التاريخ: 11-يونيو-2019 فى : حوادث 135 مشاهدة أدى انفجار دانة آر بي جى بشارع القصر أمس الأول إلى إحداث ثقب عميق بالشارع فيما نجا جميع المارة وبحسب الانتباهة أسهم الاضراب في سلامة الأرواح والممتلكات ولولا ذلك لوقعت خسائر في الأرواح والممتلكات ونقلت مصادر أن الدانة اطلقت من منطقة قريبة بالخرطوم أو بشارع الغابة حسب إفادات خبراء الأسلحة وانها سقطت بشارع القصر في المسار الغربي والذي وقتها كان خالياً تماماً من المارة والمركبات ولولا ذلك لحدثت كارثة وطالبت جهات بضرورة إجراء تحقيقات عادلة حتى لاتقع مثل تلك الأخطاء القاتلة مرة أخرى. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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