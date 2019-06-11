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انفجار دانة وسط الخرطوم .. الاضراب أسهم في سلامة الأرواح والممتلكات

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Moayd Noreldeen 0 تبليغ

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التاريخ: 11-يونيو-2019

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انفجار دانة وسط الخرطوم .. الاضراب أسهم في سلامة الأرواح والممتلكات

أدى انفجار دانة آر بي جى بشارع القصر أمس الأول إلى إحداث ثقب عميق بالشارع فيما نجا جميع المارة وبحسب الانتباهة أسهم الاضراب  في سلامة الأرواح والممتلكات ولولا ذلك لوقعت خسائر  في الأرواح والممتلكات ونقلت مصادر أن الدانة اطلقت من منطقة قريبة بالخرطوم أو بشارع الغابة حسب إفادات خبراء الأسلحة وانها سقطت بشارع القصر  في المسار الغربي والذي وقتها كان خالياً تماماً من المارة والمركبات ولولا ذلك لحدثت كارثة وطالبت جهات بضرورة إجراء تحقيقات عادلة حتى لاتقع مثل تلك الأخطاء القاتلة مرة أخرى.

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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