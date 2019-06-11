نهب قطار جنوبي الخرطوم

التاريخ: 11-يونيو-2019
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قالت إدارة السكك الحديدية إن قطاراً تعرض لعملية نهب من قبل متفلتين بمنطقة “الانقاذ” جنوبي الخرطوم أمس.
وذكر مدير إدارة هيئة السكك الحديدية بوزارة النقل والطرق والجسور إبراهيم فضل عبدالله،بحسب الانتباهة استمرار حركة القطارات عقب عطلة العيد بصورة منتظمة.
وقال عبدالله لوكالة السودان للأنباء “سونا”، إن عربات القطارات التي تعطلت طيلة فترة الاعتصام أمام قيادة الجيش تم تحريكها إلى الولايات.
وأوضح أن القطارات غادرت للولايات وهي محملة ببضائع مختلفة وأنها تسير حسب البرمجة وبصورة منتظمة. وأشار إلى أن هناك بعض الخسائر تعرض لها أحد القطارات بسبب عملية نهب بمنطقة حي الإنقاذ جنوبي الخرطوم، لتوقفه بسبب المتاريس التي وضعت في خط السكة الحديد هناك من قبل المتفلتين.
وأعلن أن إدارة السكة الحديد تعمل حالياً على فتح خط الركاب الخرطوم- ودمدني وإزالة المتاريس بالتعاون مع قوات الدعم السريع لتسهيل حركة المواطنين بين المدينتين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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