البشرى يعتذر عن منصب نائب محافظ البنك المركزي

التاريخ: 11-يونيو-2019 فى : أخبار 17 مشاهدة أعلن المصرفي محمد أحمد البشرى، إنه اعتذر لرئيس المجلس العسكري عن عدم تولي منصب نائب محافظ البنك المركزي بعد تعيينه مؤخراً. Advertisements وبحسب الانتباهة قال البشرى لرويترز “أعتذر عن عدم تولي المنصب لأن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد وعدم تشكيل حكومة مدنية انتقالية.. يصبح من الصعب على البنك المركزي أن يقوم بترتيب سياسات لمعالجة الأزمة الاقتصادية”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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