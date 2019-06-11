الكباشي يتحدث عن امكانية عودة الإنترنت

التاريخ: 11-يونيو-2019 فى : أخبار 81 مشاهدة أقر المجلس العسكري الانتقالي بتجاوزات لضباط بالقوات النظامية في عملية فض الاعتصام في 29 رمضان. Advertisements وقال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس شمس الدين كباشي حسب الإنتباهة إن المجلس شكل لجنة برئاسة لواء حقوقي للتقصي في التجاوزات, وأضاف أن الضباط سيتم تقديمهم لمحاكمات خلال 72 ساعة. وأعلن في ذات الوقت عن شروط للمجلس للتفاوض مجدداً مع قوى الحرية والتغيير من بينها رفع العصيان المدني ووقف ما أسماه بالأحاديث السالبة في الإعلام حول جثث فض الاعتصام. وأعلن كباشي عن عدم عودة الإنترنت في الوقت الحالي وقال ” لن يرجع قريباً لأنه مهدد للأمن القومي”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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