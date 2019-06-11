التاريخ: 11-يونيو-2019 فى : أخبار 9 مشاهدة أكد المجلس العسكري الانتقالي، أنه تم تشكيل لجنة تحقيق مشتركة، باشرت مهامها فور تكوينها. Advertisements وأبان المجلس العسكري أن تكوين اللجنة جاء في إطار العهد الذي قطعه المجلس العسكري على نفسه أمام الشعب السوداني، بتمليكه كافة الحقائق المتعلقة بالأحداث الأمنية التي صاحبت العملية الأمنية التي تم تنفيذها لمداهمة وكر الجريمة بما عرف بمنطقة “كولمبيا” وتأثيراتها على منطقة الاعتصام حول القيادة العامة. وبحسب (smc) أوضح المجلس أن اللجنة التي تم تشكيلها توصلت إلى بينات مبدئية في مواجهة عدد من منسوبي القوات النظامية والذين تم وضعهم في التحفظ توطئة لتقديمهم للجهات العدلية بصورة عاجلة، مؤكداً عدم توانيه في محاكمة كل من تثبت إدانته وفقاً للوائح والقوانين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة مشتركة تباشر التحقيق في أحداث فض “الاعتصام” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.