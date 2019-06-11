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ترشيح ثمانية أسماء لعضوية المجلس السيادي واقتصادياً بارزاً لرئاسة الحكومة

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Moayd Noreldeen 0 تبليغ

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التاريخ: 11-يونيو-2019

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ترشيح ثمانية أسماء لعضوية المجلس السيادي واقتصادياً بارزاً لرئاسة الحكومة

نقلت وكالة رويترز عن قيادي بقوى الحرية والتغيير قوله إن المعارضة تعتزم ترشيح ثمانية أسماء لعضوية المجلس السيادي واقتصادياً بارزاً لرئاسة الحكومة، مما يؤشر لاحتمال انفراج الأزمة من الجانبين.

وأضافت الوكالة أنه من الواضح أن الخطة تقوم على اقتراح طرحه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد خلال زيارة للخرطوم الأسبوع الماضي بغرض الوساطة.

 

وخلال مهمة الوساطة، اقترح رئيس وزراء إثيوبيا تشكيل مجلس انتقالي من 15 عضواً منهم ثمانية مدنيين وسبعة من ضباط الجيش، لقيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية.

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وبحسب الجزيرة نت صرح قيادي في المعارضة بأن قوى الحرية والتغيير تعتزم ترشيح عبد الله حمدوك لرئاسة الحكومة. وسبق للأخير أن تولى منصب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة.

 

وقال المصدر -الذي طلب عدم نشر اسمه- إن قوى الحرية والتغيير ستعلن أيضاً ترشيح ثمانية أعضاء بالمجلس السيادي من بينهم ثلاث نساء.

وكتب أبي -على تويتر الاثنين- أنه تحدث إلى رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان عن “تقدم الوساطة”.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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