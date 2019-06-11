اعتقال جنود “لمحاسبتهم” وترشيح شخصيات مدنية لعضوية السيادي

التاريخ: 11-يونيو-2019
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أعلن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان اعتقال عدد من الجنود “المتورطين في قتل المتظاهرين” في وقت كشفت قوى الحرية والتغيير أنها بصدد ترشيح اقتصادي بارز لرئاسة الحكومة وشخصيات مدنية لعضوية المجلس السيادي.
ومن جانب آخر، أكد المجلس العسكري في ساعة متأخرة من الليلة الماضية أنه تم احتجاز عدد من الجنود في أعقاب مقتل العشرات من المتظاهرين السلميين بالخرطوم الأسبوع الماضي.
وبحسب الجزيرة نت ذكر المجلس في بيان أنه تم العثور على “أدلة أولية” ضد عدد من عناصر القوات النظامية، وأنهم وضعوا في الحجز العسكري قبل إحالتهم إلى السلطات القضائية “بشكل عاجل”.
وأضاف “يؤكد المجلس العسكري الانتقالي أنه لن يكون هناك تأخير في محاسبة من يثبت إدانتهم وفقا للوائح والقوانين”.
وكانت لجنة الأطباء المركزية أفادت في وقت سابق بمقتل حوالي مئة شخص وجرح نحو خمسمئة أثناء فض اعتصام الخرطوم بالثالث من يونيو/حزيران الجاري.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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