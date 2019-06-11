لجنة التحقيق في أحداث الاعتصام تستجوب نظاميين

استجوبت لجنة التحقيق في أحداث ساحة الاعتصام في القيادة العامة للقوات المسلحة في الثالث من يونيو الجاري، استجوبت يوم الثلاثاء عدداً من الشهود من القوات النظامية وشهود عيان، واستمرت في تحرياتها وقامت بزيارة لمسرح الأحداث ورفع معروضات وتصوير للموقع.

وقال مصدر مسؤول من النيابة العامة لوكالة السودان للأنباء، إن النائب العام أضاف لعضوية اللجنة ممثلين لوزارة العدل والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمفوضية القومية لحقوق الإنسان ونقابة المحامين، وأضاف أن اللجنة ستقوم برفع نتائج التحقيق خلال الأيام القليلة القادمة للنائب العام.