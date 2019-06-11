واشنطن: نسعى مع شركائنا الدوليين لتحقيق السلام في السودان

أكدت "​وزارة الخارجية الأميركية أن الشعب ​السودان​ي يستحق حكومة مدنية تعمل لصالحه، مشددة على أننا نستمر بالتزامنا بمساندة الشعب ​السوداني​ إلى جانب شركائنا الدوليين ونسعى مع شركائنا الدوليين لتحقيق السلام في السودان".

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