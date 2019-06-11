مجهولون يفجرون أنبوب نفط في شبوة اليمنية

فجر مجهولون، اليوم الثلاثاء، أنبوبا للنفط الخام بالقرب من مفرق بمديرية رضوم بمحافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مجهولين فجروا أنبوب النفط في منطقة رضوم، مشيرة إلى أن الأنبوب ينقل النفط من حقل العقلة إلى منطقة عياذ بمديرية جردان، ثم عبر أنبوب النفط من عياذ إلى النشيمة بمديرية رضوم، بطول 330 كلم.
ويصدر الأنبوب يوميا كمية ما بين 15 ألف إلى 17 ألف برميل نفط من حقول نفطية بشبوة، حسب مصدر رسمي في وزارة النفط اليمنية.
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