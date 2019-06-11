أحيا الفنان عمرو دياب، مساء أمس حفل غنائي ضخم في جدة بالسعودية، وشهد الحفل حشد جماهيري كبير. وبدأ الجمهور في نشر صور الحفل ومنحها عنوان"نهائي الأمم الديابية في جدة" معبرين عن سعادتهم بالحفل. وقدم دياب، في الحفلة باقة من أجمل أغانيه القديمة والحدية وسط تفاعل وصيحات جميع الحاضرين، حيث حرص علي توجيه الشكر إلي المستشار تركي أل شيخ.

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كانت هذه تفاصيل خبر حشد جماهيري ضخم في حفل "الهضبة" بالسعودية.. ونشطاء يصفون الحفل بـ"نهائي الأمم الديابية في جدة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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