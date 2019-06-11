زيارات مُرتقبة للفريق أول "البرهان" إلى الولايات ومُخاطبة الجماهير

كشفت مصادر، عن زياراتٍ مُرتقبةٍ لرئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان للولايات ومخاطبة الجماهير ببرنامج عمل المجلس، وأسند المجلس لرئيس اللجنة الاقتصادية الفريق إبراهيم جَابر إبراهيم، مُهمّة الإشراف على ولايات الشرق “كسلا والقضارف والبحر الأحمر”، وأسند للفريق ياسر عبد الرحمن العطا الإشراف على ولايات “النيل الأبيض والجزيرة وسنار”، وللفريق جمال عمر الإشراف على ولايات “دارفور الخمس”، والفريق شمس الدين كباشي الإشراف على ولايات “كردفان”، والفريق طيار صلاح عبد الخالق الإشراف على “الشمالية ونهر النيل”.

ووفقاً لما ورد عن صحيفة "الصيحة"، أسند المجلس لنائب رئيس المجلس الفريق محمد حمدان دقلو “حميدتي”، مُتابعة الأوضاع في الولايات، ويبدأ الفريق البرهان جولته الولائية من غرب دارفور.