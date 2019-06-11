جنوب السودان يسجن خبيراً اقتصادياً لمدة عامين بتهمة تكدير السلم

قضت محكمة بجنوب السودان، الثلاثاء، بسجن خبير اقتصادي بارز لمدة عامين بتهمة تكدير السلم بعد أن أدلى بأحاديث لوسائل إعلام أجنبية عقب اعتقاله بتهمة الخيانة التي أسقطت في وقت لاحق.

وسلطت قضية بيتر بيار أجاك، الذي كان لاجئاً في طفولته قبل أن يعود إلى بلده جنوب السودان وهو أكاديمي معروف عالمياً، الضوء على ما تقول جماعات حقوقيه إنها "حملة قمع ضد المعارضة في البلاد".

وهرب بيار إلى الولايات المتحدة في صغره، وتلقى تعليمه في جامعتي هارفارد وكمبردج وعمل في البنك الدولي.

وأصبح مدير القسم المتخصص في شؤون جنوب السودان في مركز النمو الدولي التابع لكلية الاقتصاد في لندن.

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واعتقل بيار في يوليو 2018 ووجهت له تهمة الخيانة لكن محكمة أسقطت هذه التهمة في أبريل.

وكان بيار ينتقد علناً الطريقة التي تعامل بها الرئيس سلفا كير وزعيم المتمردين ريك مشار مع محادثات السلام لإنهاء الحرب الأهلية.

وقال محامي بيار إنه "سيطعن على الحكم بإدانته بتهمة التحريض العلني على العنف من خلال خطاباته".

وقال "القرار نفسه يتعارض مع الدستور ولا سيما فيما يتعلق بحرية التعبير. بيتر بيار متهم بالحديث مع إذاعة صوت أمريكا".