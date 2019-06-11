المالية: لا اتجاه لخفض الدولار الجمركي

وكشف د. عبد المنعم، في الاجتماع الموسع اليوم مع مديري الإدارات العامة بالوزارة والوحدات التابعة لها عن لجنة مختصة تعمل على دراسة وتقييم التخفيض الذي تم مؤخراً لقيمة الدولار من 18 إلى 15جنيها ومدى تأثيره على خفض مستوى الأسعار العام وتحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي المنشود.
وأوضح أن ما توصي به الدراسة و التقييم سيعلن في حينه. واطمأن الوكيل على سير الأداء العام بالوزارة والوحدات التابعة لها وفق المخطط له لإنفاذ الموازنة العامة للدولة للعام 2019 م والسعي الجاد لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وفق الموجهات العامة للدولة.
فيما أكد مديرو الإدارات ووحدات الوزارة المختلفة التزامهم بالمزيد من تجويد الأداء لتحقيق الإصلاح الاقتصادي.
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