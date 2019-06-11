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المجلس العسكري يقف على توفير وانسياب الخدمات الضرورية

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وقف رئيس اللجنة الاقتصادية اللواء ابراهيم جابر بالمجلس العسكري الانتقالي الاثنين على توفير وانسياب الخدمات الاساسية والضرورية للمواطنين وفي مقدمتها الوقود والمواد التموينية والصحية.

واطلع خلال لقائه بالقصر الرئاسي وكلاء الوزارات الاتحادية، على تقارير مفصلة عن اداء الوزارات، وقال وكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف سليمان عبدالجبار عبدالله، إن الخدمات بالحقل الصحي تنساب بصورة جيدة مع توفر كامل للدواء والاحتياجات الصحية.

وأشار الي عودة عدد من المستشفيات والمراكز الصحية للعمل خاصة الطوارئ والاصابات بعد التوقف الجزئي أثناء عطلة العيد .

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