المجلس العسكري يقف على توفير وانسياب الخدمات الضرورية

وقف رئيس اللجنة الاقتصادية اللواء ابراهيم جابر بالمجلس العسكري الانتقالي الاثنين على توفير وانسياب الخدمات الاساسية والضرورية للمواطنين وفي مقدمتها الوقود والمواد التموينية والصحية.
وأشار الي عودة عدد من المستشفيات والمراكز الصحية للعمل خاصة الطوارئ والاصابات بعد التوقف الجزئي أثناء عطلة العيد .
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