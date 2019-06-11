المجلس العسكري في يجدد التزامه بتحقيق الأمن والاستقرار والتوافق في البلاد

أكد المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان الثلاثاء، التزامه بتحقيق الأمن والاستقرار والتوافق السياسي في البلاد.
وأشاد المجلس العسكري الانتقالي الحاكم – في بيان- بالأشخاص والمؤسسات التي رفضت المشاركة في العصيان المدني، مضيفًا “يُؤكد المجلس المضي قُدمًا في الاضطلاع بالمسؤولية التي يُمليها عليه الواجب الوطني، حتى تبلغ غاياتها في تحقيق الأمن والاستقرار والتوافق السياسي”.
وأضاف المجلس العسكري الانتقالي الحاكم: “يتقدم المجلس بالشكر والتقدير للشعب السوداني بفئاته المختلفة، والعاملين بالشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة والقطاعات الأخرى، ويُحيّي تمسكهم بالقيم الوطنية النبيلة والتحلي بروح المسؤولية، ورفضهم الدعوات الرامية إلى تعكير صفو الحياة العامة وتعطيل مصالح الناس، والتعدي على حقوقهم الأساسية وحرمانهم من الخدمات”.
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