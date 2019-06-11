عاهل الأردن يوجه بتخفيض أسعار الأدوية بعد موجة من الجدل

وجه عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني الحكومة لاتخاذ إجراء فوري لتخفيض أسعار الأدوية.

وقال "عندما يتعلق الأمر بصحة الأردنيين ودوائهم ما في مجاملة". وأضاف "وضع أسعار الأدوية حاليا غير سليم، والمطلوب معالجة الخلل بشكل فوري".

جاء ذلك خلال لقاء الملك اليوم الثلاثاء مع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ووزير الصحة الدكتور سعد جابر، ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات.

Advertisements

وأثارت أسعار الأدوية المتزايدة في الأردن، غضب الكثير من الأردنيين، حيث انتشرت مقارنات في مواقع التواصل الاجتماعي بين أسعار العديد من الأصناف مع دول أخرى بالمنطقة، الأمر الذي دعا الحكومة إلى الإقرار بوجود مغالاة حقيقية في الأسعار، فيما طالبت جمعية حماية المستهلك بإلغاء الضريبة المفروضة على الأدوية وفتح باب الاستيراد لخفض الأسعار.

ودعت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، مؤخراً، وزير الصحة سعد جابر لمناقشة أسباب ارتفاع أسعار الأدوية، ليقر بارتفاع غير مبرر للأسعار، الذي أعلن عن تشكيل لجنة ضمت ممثلين عن جميع القطاعات الصحية والنقابات، للوقوف على وضع الأمن الدوائي لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بعد نتائج اللجنة.

وجاء فتح ملف أسعار الأدوية، بعد سنوات من المطالبات، التي قادتها جمعية حماية المستهلك وأعضاء في مجلس النواب، بسبب وجود فروقات كبيرة في الأسعار مقارنة بدول مجاورة للمنتجات ذاتها تصل إلى 50%.