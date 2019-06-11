تعرف على أغلى المنتخبات واللاعبين في كأس إفريقيا 2019

بدأ العد التنازلي لانطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقررة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى الـ19 من الشهر المقبل.

وتشهد النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا مشاركة 24 منتخبا، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة التي استحدثت عام 1957.

ويبلغ إجمالي القيم السوقية للمنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة نحو 2.3 مليار يورو، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت"، المتخصص في القيم السوقية للاعبي كرة القدم.

ويتربع منتخب السنغال الذي يبحث عن لقبه الأول في المسابقة القارية، على صدارة قائمة المنتخبات الأعلى قيمة في البطولة، وتبلغ قيمته السوقية 351 مليون يورو، ويرجع الفضل في ذلك إلى امتلاك المنتخب الملقب بـ"أسود التيرانغا" للعديد من النجوم المحترفين في أقوى الأندية الأوروبية، وعلى رأسهم ساديو ماني هداف نادي ليفربول، وخاليدو كوليبالي لاعب نابولي، الذي اختير أفضل مدافع في الدوري الإيطالي في الموسم المنصرم.

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ويأتي منتخب كوت ديفوار، الفائز باللقب عامي 1992 و2015 في المركز الثاني في القائمة، حيث تبلغ قيمته 327 مليون يورو، فيما حل منتخب مصر صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد سبعة ألقاب في المركز الثالث بقيمة بلغت 202 مليون يورو، متفوقا على المنتخب المغربي الفائز باللقب عام 1976 صاحب المركز الرابع (187 مليون يورو).

ويرجع ارتفاع القيمة السوقية لمنتخب الفراعنة لامتلاكه في صفوفه النجم محمد صلاح هداف نادي ليفربول.

ويحتل صلاح الفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقي في العامين الماضيين، المركز الرابع في قائمة أغلى اللاعبين في العالم في الوقت الراهن بقيمة 150 مليون يورو.

ويتصدر "الفرعون" المصري، قائمة أعلى اللاعبين قيمة سوقية في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، ويتفوق بفارق كبير على أقرب ملاحقيه ماني مهاجم منتخب السنغال، الذي تصل قيمته السوقية إلى 85 مليون يورو، فيما جاء مواطنه كوليبالي في المركز الثالث بقيمة بلغت 70 مليون يورو، وحل الغيني نابي كيتا لاعب ليفربول رابعا بقيمة بلغت 65 مليون يورو.