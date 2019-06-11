وزير الخارجية العمانية يزور العراق في زيارة رسمية غداَ

أعلنت وزارة الخارجية العمانية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية، يوسف بن علوي بن عبدالله، يزور العراق غدا.
وأكد المتحدث باسم الخارجية، أحمد الصحاف، أن يوسف بن علوي، يصل يوم غد الأربعاء بغداد في زيارة رسمية، حسب شبكة أخبار العراق.
وأضاف الصحاف أن الزيارة تبحث تعزيز العلاقات بين البلدين وإيجاد مناخات لمقاربات للأزمات في المنطقة.
وتابع الصحاف يبحث ابن علوى في الزيارة أهم التحديات والمخاطر والفرص والإمكانيات في المنطقة.
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