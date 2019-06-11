المجلس العسكري يشيد برافضي العصيان المدني

أشاد المجلس العسكري الانتقالي، بالأشخاص والمؤسسات التي رفضت المشاركة في العصيان المدني، مؤكدًا علي تحقيق الأمن والاستقرار والتوافق السياسي للبلاد.

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وقال المجلس العسكري الانتقالي في بيان له: "يؤكد المجلس المضي قدما في الاضطلاع بالمسؤولية التي يمليها عليه الواجب الوطني، حتى تبلغ غاياتها في تحقيق الأمن والاستقرار والتوافق السياسي".

وأضاف: "يتقدم المجلس بالشكر والتقدير للشعب السوداني بفئاته المختلفة، والعاملين بالشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة والقطاعات الأخرى، ويحيي تسمكهم بالقيم الوطنية النبيلة والتحلي بروح المسؤولية، ورفضهم الدعوات الرامية إلى تعكير صفو الحياة العامة وتعطيل مصالح الناس، والتعدي على حقوقهم الأساسية وحرمانهم من الخدمات".