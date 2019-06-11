قوي "الحرية والتغيير" تكشف موعد انتهاء العصيان المدني

كشفت مصادر داخل قوي الحرية والتغيير المعارض في السودان، أنه تقرر وقف العصيان المدني في البلاد بنهاية اليوم الثلاثاء.

وقال القيادي في قوي الحرية والتغيير وجدي صالح، أن مطلبنا الأساسي هوا تحديد موعد تسليم السلطة، والمسئولين عن فض الاعتصام.

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