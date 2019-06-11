تعرف علي سعر هدية "صلاح" الخرافية

أهدت شركة أبل الأمريكية محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، هاتفًا محمولًا "آى فون" مطليًا بالذهب للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام الإنجليزي. ونشرت شركة "iDesign Gold" المتخصصة فى صناعة أغلفة خاصة لهواتف الآى فون صورا لهدايا ذهبية لنجوم ليفربول احتفالًا بلقب أبطال أبطال أوروبا وجاءت النسخ الذهبية عيار 24 باسم ورقم كل لاعب. Advertisements ووصل سعر هاتف محمد صلاح الذهبي المطلي بالذهب مبلغ 3.500 ألف جنيه إسترليني بما يعادل 75 ألف جنيه مصري بعد أن أهدت الشركة 27 هاتفًا لفريق ليفربول.

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