العصيان المدني في الخرطوم يصل إلي القطاع التجاري

ظلت أبواب المحال التجارية مغلقة، الثلاثاء، في العاصمة الخرطوم، وغيرها من المدن، مع ملازمة الكثير من السكان منازلهم، في ثالث أيام حملة العصيان المدني التي دعت إليها قوى "الحرية والتغيير"، لدفع المجلس العسكري الانتقالي إلى تسليم السلطة للمدنيين.

وبدأ العصيان المدني الأحد الماضي، بعد أسبوع من فض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، الذي خلف عشرات القتلى.

Advertisements

وفيما بدأت بعض الحافلات في نقل الركاب داخل العاصمة الخرطوم، أغلق المركز التجاري في وسط العاصمة أبوابه لليوم الثالث على التوالي، وبدا عدد المارة في الشوارع أقل من المعتاد.