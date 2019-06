لحماية خصوصيتك.. عطل هذه الخاصة علي الـ"فيسبوك"

تعد تقنية التعرف علي الوجه من أحدث التقنيات والمميزات لحماية الخصوصية علي الفيسبوك.

حيث يقوم فيسبوك بالاحتفاظ بعلامات الوجه لإبلاغ المستخدمين عندما يقوم آخرون بتحميل صورة لهم، حتى وإن لم يتم الإشارة إليهم، وذلك لمنع انتحال الشخصية.

وتقنية التعرف على الوجه تعد واحدة من ضمن تلك المعلومات الشخصية الكثيرة التي يقوم فيسبوك بجمعها والاحتفاظ بها، ويجعلها متاحة للمعلنين (أصحاب الإعلانات)، الأمر الذي من الممكن أن يكون مزعجا بالنسبة للبعض، وإذا كنت من أولئك الذين يشعرون بالانزعاج وعدم الأمان عند معرفة أن فيسبوك يجمع تلك المعلومات شديدة الخصوصية، فلحسن الحظ توجد طريقة للحفاظ على أمان معلوماتك الشخصية على فيسبوك، وذلك عن طريق التحكم في إعدادات الخصوصية الخاصة بك من خلال إيقاف تشغيل بعض الإعدادات.

وإليك طريقة إيقاف تشغيل علامات التعرف على الوجه، وفقا لموقع "ذا فيرج" التقني:

أولا: من صفحة الويب:

1. اضغط على علامة الاستفهام الموجودة في أعلى يمين صفحة فيسبوك.

2. من القائمة المنسدلة اختر خيارات الخصوصية "Privacy Shortcuts"، ثم التحكم في إعداد التعرف على الوجه "Control Facial Recognition".

3. ستظهر صفحة جديدة اضغط على تعديل "Edit"، ثم لا "No"، ثم إغلاق "Close".

ثانيا: من خلال هاتفك المحمول:

1. افتح تطبيق فيسبوك، واضغط على الثلاث خطوط الأفقية الموجودة أعلى يمين الصفحة.

2. قم بالتمرير لأسفل واضغط على الإعدادات والخصوصية "Settings & Privacy"، ثم اختر اختصارات الخصوصية "Privacy Shortcuts".

2. اختر التحكم في إعداد التعرف على الوجه "Control facial recognition".

3. قم بالضغط على السؤال، هل تريد أن تصبح لدي فيسبوك إمكانية التعرف عليك في الصور ومقاطع الفيديو؟ "Do you want Facebook to be able to recognize you in photos and videos?"، واختر لا "No".