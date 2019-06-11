تظاهر مئات الطلاب في الجزائر

تظاهر مئات الطلاب في العاصمة الجزائرية للمرة السادسة عشرة، وغيّر الطلاب مكان تظاهراتهم، حيث انطلقت مسيراتهم من ساحة الشهداء باتجاه ساحة البريد المركزي، وذلك وسط تعزيزات أمنية مشددة.

ورفع الطلاب شعارات تدعو إلى رحيل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نورالدين بدوي حكومته، رافضين الحوار الذي دعا إليه بن صالح مؤخراً.

وغاب الرئيس الجزائري الانتقالي عبد القادر بن صالح، الأحد، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي عن مباراة نهائي كأس الجزائر لكرة القدم، السبت، بسبب المظاهرات، وذلك لتفادي مواجهة الجمهور في خضم الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، كما نقلت وسائل إعلام.

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وفي أول جمعة بعد عيد الفطر، احتشد آلاف المتظاهرين الجزائريين في العاصمة ومدن عدة في أنحاء البلاد، تعبيراً عن رفضهم لخارطة الطريق التي اقترحتها السلطات الانتقالية، وللمطالبة برحيل من تبقى من رموز النظام السابق.

التظاهرات تأتي بعد دعوة الرئيس الجزائري المؤقت الجزائريين إلى الحوار وتغليب الحكمة من أجل التوصل إلى مسار توافقي، لإجراء انتخابات نزيهة في أقرب وقت، كما أكد أنه باقٍ في منصبه إلى غاية انتخاب رئيس جديد، وهي أمور أكد المحتجون الجزائريون رفضهم لها خلال تظاهرات سابقة.

وكان المجلس الدستوري قد أعلن في مطلع يونيو الجاري، استحالة إجراء انتخابات رئاسية في موعدها المقرر في يوليو، وأورد التلفزيون الرسمي أن "المجلس الدستوري يرفض ملفي الترشح المودعين لديه"، وعليه يعلن "استحالة إجراء انتخاب رئيس الجمهورية" في 4 يوليو.