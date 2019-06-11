أعمال تخريبية بـ3 مساجد ألمانية فى يومين

قال زعيم محلي مسلم تركي، اليوم الثلاثاء، إن ثلاثة مساجد في ألمانيا تعرضت لهجمات خلال اليومين الماضيين.
وقال مصطفى كوس، المسؤول الأعلى في كامين من الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية، إن مجموعة يمينية متطرفة شوهت جدران مسجد أيوب سلطان في كامين، شمال الراين وستفاليا، بالكتابات البغيضة مثل "الخروج".
وفي مدينة هيسن، وسط ألمانيا، قام المخربون بإلقاء الحجارة على مسجد كاسل المركزي.
وأخيرًا، في مسجد في بريمن، شمال غرب ألمانيا، تم إحراق نسخة من القرآن الكريم.
ووفقاً لوكالة الأناضول، قال مصطفى "هناك خوف في تجمعاتنا والمسؤولين الدينيين، وهم يفكرون في إغلاق أبواب المسجد خلال أوقات الصلاة".
وأضاف أن الشرطة تحقق في الهجمات، وأنه ينبغي القبض على المهاجمين في أقرب وقت ممكن.
وتقع الهجمات وسط حصول جماعات الإسلاموفوبيا على المزيد من القوة السياسية في أوروبا، فضلاً عن الهجمات المميتة على المساجد في الدول الغربية، بما في ذلك هجوم نيوزيلندا في مارس، الذي أودى بحياة 51 شخصًا.
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