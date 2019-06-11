حريق ضخم بحقل السرير النفطي بليبيا.. والخسائر 30 ألف برميل يوميا

ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا،على موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء، أن حقل السرير النفطى يخسر 30 ألف برميل يوميا من الإنتاج بسبب اندلاع حريق فى مولد للكهرباء.

وقالت المؤسسة إن حريقا اندلع فى التاسع من يونيو بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت أن إنتاج الحقل يبلغ حاليا 155 ألف برميل يوميا.