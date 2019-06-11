مانشستر يونايتد يهدد بقاء نجم برشلونة

يسعى نادي مانشستر يونايتد التحرك من أجل التعاقد مع النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب خط وسط برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويحاول برشلونة التخلي عن عدة لاعبين لتعويض جزء من الأموال التي دفعها لتعزيز صفوفه فلي الصفقات ، بعد التوقيع مع النجم الهولندي فرينكي دي يونج ، والاقتراب من مواطنه ماتياس دي ليخت والفرنسي جريزمان.

وتبعاً للصحيفة الاسبانية"سبورت" فإن نادي مانشستر يونايتد يحاول من أجل الحصول على خدمات الكرواتي إيفان راكيتيتش ، خاصة أن الأخير غير مرغوب به من قبل النادي الكتالوني ، حيث كان اللاعب قريباً من الانتقال إلى باريس سان جيرمان مقابل 90 مليون يورو في الصيف الماضي وراتب سنوي يبلغ 10 ملايين يورو حيث لم تكتمل الصفقة.

الصحيفة ذاتها أضافت إن إدارة مانشستر يونايتد قامت بالاتصال بنظيرتها في برشلونة من أجل الاستفسار عن وضع راكيتيتش في حال أراد النادي بيعه.

يذكر أن بعض الأندية الاوروبية تهتم بضم اللاعب الكرواتي ايفان راكيتيتش مثل انترميلان وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ .