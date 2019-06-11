شاهد بالفيديو : اليوم الثالث للعصيان المدني بالخرطوم…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في اليوم الثالث للصيان المدني الشامل، تشهد مدينة الخرطوم اغلاق الكثير من المحال التجارية، وهذه هي عمارة الذهب اكبر اسواق الذهب التجارية في السودان، مغلقة تماما…

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