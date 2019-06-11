رئيس دائرة العمليات: قوات الدعم السريع جزء لا يتجزأ من قوات الشعب المسلحة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكدت قوات الدعم السريع أن القوات النظامية مجتمعة تعمل في تناغم تام خدمة للأهداف الوطنية، وأن قوات الدعم السريع جزء لا يتجزأ من قوات الشعب المسلحة ويعمل تحت إمرتها خدمة للوطن والمواطن ولحفظ الأمن والاستقرار.
وقال رئيس دائرة العمليات بقوات الدعم السريع عثمان محمد حامد، إن قوات الدعم السريع جزء لايتجزأ من قوات الشعب المسلحة، وإنها تعمل تحت إمرتها خدمة للوطن والمواطن.
وأضاف في تصريح لعدد من القنوات المحلية والدولية، أن الحفاظ على تراب الوطن مسؤولية الجميع، ممتدحاً تلاحم المواطنين مع القوات النظامية في ملحمة إزالة المتاريس وفتح الطرق أمام حركة المرور، مذكراً المواطنين برقم الخط الساخن 2566 للتبليغ عن أي مظهر من مظاهر التفلت الأمني.
شبكة الشروق
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