شاهد بالفيديو : اصابة شاب بثلاث رصاصات في الرأس من قبل قوات الدعم السريع…

شهاب محمد - الخرطوم - 11 يونيو، 2019 الخليج 365:

اصيب شاب في مقتبل العمر بثلاث طلقات في الرأس من قناص تابع لقوات الدعم السريع. المادة السابقة المجلس العسكري الانتقالي: الانترنت مهدد للأمن القومي السوداني ولن نرجعه قريباً المقالة القادمة رئيس دائرة العمليات: قوات الدعم السريع جزء لا يتجزأ من قوات الشعب المسلحة

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