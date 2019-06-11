المجلس العسكري الانتقالي: الانترنت مهدد للأمن القومي السوداني ولن نرجعه قريباً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أقر المجلس العسكري الانتقالي بتجاوزات لضباط بالقوات النظامية في عملية فض الاعتصام في 29 رمضان. وقال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس شمس الدين كباشي لـ(الإنتباهة) في حوار ينشر لاحقاً إن المجلس شكل لجنة برئاسة لواء حقوقي للتقصي في التجاوزات, وأضاف أن الضباط سيتم تقديمهم لمحاكمات خلال 72 ساعة. وأعلن في ذات الوقت عن شروط للمجلس للتفاوض مجدداً مع قوى الحرية والتغيير من بينها رفع العصيان المدني ووقف ما أسماه بالأحاديث السالبة في الإعلام حول جثث فض الاعتصام. وأعلن كباشي عن عدم عودة الإنترنت في الوقت الحالي وقال ” لن يرجع قريباً لأنه مهدد للأمن القومي”. المادة السابقة شهيد جديد وحزن أشد.. بقلم كمال الهدي المقالة القادمة شاهد بالفيديو : اصابة شاب بثلاث رصاصات في الرأس من قبل قوات الدعم السريع…

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