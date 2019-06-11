انحسار الهيمنة المالية الا مريكية…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هل يسقط العالم مرة أخرى في هاوية أزمة اقتصادية جديدة تفوق في تبعاتها أزمتي 1929 سنة 2008؟. سؤال يطرح منذ نهاية سنة 2018 وأصبح أكثر إلحاحا مع إنتصاف سنة 2019 نتيجة الحروب التجارية التي تشنها الولايات المتحدة ضد عدد من كبريات الاقتصاديات في العالم وفي مقدمتها الصين والاتحاد الأوروبي.

الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 2008 تم الحد من خطورتها بحلول جزئية لم تصل إلى الجذور، وهو ما حدى بالكثير من الاقتصاديين والسياسيين وطوال عقد من الزمن إلى مطالبة ساسة دول الاقتصاديات الكبرى في العالم إلى العمل على إيجاد حلول جذرية لتجنب أزمة أوسع قد تقود إلى مواجهات خطيرة على الصعيد الدولي وتهدد حياة وإستقرار مئات الملايين من البشر، بل وقد تصدر حكم الاعدام على النظام الاقتصادي الرأسمالي، وتدفع دولا تصنف كنامية إلى حالة من الإفلاس والسقوط في هوة الفوضى والانهيار.

تخوض الولايات المتحدة الأمريكية منذ تولي دونالد ترامب في 20 يناير 2017 رئاستها صراعات وحروب على واجهات متعددة من أجل وقف تراجع مركزها العالمي الاقتصادي والسياسي والعسكري، وإستعادة موقعها كقطب عالمي أوحد أو أساسي.

رغم أن الاقتصاد الأمريكي هو الأكبر عالميا من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي والأكثر تقدما تكنولوجيا إلا أنه فقد في عام 2014 صدارته لقائمة أكبر اقتصادات العالم تبعا للقدرة الشرائية لفائدة الصين.

حسب تقديرات مجموعة من الاقتصاديين ينتظر أن يبلغ الحجم الإسمي للاقتصاد الأمريكي 21.3 ترليون دولار سنة 2019. في حين سيصل الحجم الاسمي للاقتصاد الصيني إلى 27.3 ترليون دولار.

هناك تباين في عملية قياس حجم الاقتصاديات نتيجة عناصر مختلفة منها قياس قيمة العملات ومعادلتها مع غيرها وخاصة الدولار واليورو.

يهيمن الدولار الأمريكي على سوق المعاملات الدولية ويشكل الجزء الأكبر من الاحتياطيات النقدية لدول العالم، كما أن بعض الدول تتخذ من الدولار عملة لها، ويعد اقتصاد أمريكا اقتصادا متنوعا مع نسبة نمو مستقرة ومعدل بطالة متوسط، مع معدلات عالية فيما يخص الاستثمارات الرأسمالية والاستثمار في البحث.

ويعد الإنفاق الاستهلاكي أكبر محركات اقتصاد أمريكا، إذ يمثل 71 في المئة من حجم الاقتصاد، وتعد البلاد أكبر سوق استهلاكية في العالم، ويفوق استهلاك الأسر الأمريكية نظيرتها اليابانية بخمس مرات.

وهيمنت الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي منذ عشرينيات القرن الماضي، وقد تعرض اقتصاد البلاد لعدد من الأزمات العنيفة منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي، غير أن أخطر موجة ركود عاشها الاقتصاد الأمريكي في العقود الماضية كانت الأزمة المالية العالمية في عامي 2007/2008 والتي نتجت عن أزمة الرهن العقاري والمشتقات المالية، إذ انكمش الاقتصاد بنسبة 5 في المئة في العامين المذكورين.

فوق الامكانات

يجادل سياسيون واقتصاديون على أن هيمنة الاقتصاد الأمريكي عالميا ناتجة في جزء منها عن عملية فرض الدولار كأداة اقتصادية دولية متحررة من التغطية الذهبية وإستدانة داخلية وخارجية غير محدودة. وهكذا فإن الحرب التجارية التي تخوضها واشنطن حاليا مع الصين أساسا يمكن أن تقوض الإقتصاد الأمريكي كما يمكن أن تتسبب في كساد عالمي خطير.

داخليا بات الدين الأمريكي أضخم من اقتصاد الولايات المتحدة نفسه، ووصل إلى 22 ألف مليار دولار في عهد دونالد ترامب، وهو حجم قياسي لم يعد يحرك حتى الجمهوريين.

وعندما تولى ترامب مهامه في البيت الأبيض، كان مجموع العجز المزمن وفوائد الدين يبلغ أساسا الدين الناجم عن عجز 19950 ألف مليار دولار، أي ما يعادل إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة، لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.

وبالمقارنة، فإن دين فرنسا الذي يتجه أيضا نحو تجاوز قيمة إجمالي الناتج المحلي، ارتفع إلى أكثر بقليل من 2300 مليار يورو حوالى 2600 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2018.

وزادت الإعفاءات الضريبية لحكومة ترامب وتحديدا للشركات، وتضخم النفقات خاصة على التسلح، من هذا العبء.

وقال الرئيس الأمريكي، “أريد في البداية تنظيم أمور الجيش قبل أن أنشغل بـ22 ألف مليار دولار من الديون”.

وتواصل إدارته الطمأنة على أن تخفيضات الضرائب التي يتوقع أن تفاقم عجز الميزانية بـ1500 مليار دولار في 10 سنوات، ستمول نفسها بنفسها بتنشيط النمو وبالتالي العائدات.

ارتفع عجز الميزانية 17 في المئة إلى 779 مليار دولار في عام 2018، في أسوأ قيمة إجمالية له منذ 2012.

وحسب مكتب الميزانية في الكونغرس، فإن العجز سيتصاعد أكثر عام 2019، ليصل إلى 900 مليار دولار.

وبعد 4 سنوات من الفائض في الميزانية الحكومية في عهد بيل كلينتون، أغرقت حرب جورج بوش الإبن على العراق الأموال الاتحادية في العجز. وفي عهد باراك أوباما، استدعت الأزمة المالية في 2008 دعما قويا من الدولة. وتدهورت الحسابات بشكل كبير، مؤدية إلى ظهور “حزب الشاي”، الحركة التي ساعدت في إيصال دونالد ترامب إلى السلطة.

ومع انتعاش الاقتصاد ونزاع أوباما في الكونغرس حول تخفيض الإنفاق العام، شهدت الأعوام الأخيرة لحكم أوباما انخفاضاً في العجز. وفي نهاية عهد أوباما ووصول ترامب إلى السلطة، لم يصدم تدهور الوضع أحدا بما في ذلك الجمهوريين الذين كانوا في السابق صارمين مع استخدام الأموال العامة.

أكثر ما يغرق الميزانية الاتحادية في هذا العجز المزمن هو شيخوخة السكان، وتضخم نفقات الصحة، والتقاعد.

ويقول رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، من وقت لآخر: “بات معروفاً أن ميزانية الحكومة الأمريكية، على مسار غير مستقر ويجب معالجتها”، نائيا بنفسه عن التدخل في السياسة.

لكن إعطاء الدروس أمر مطلوب عندما تكون كلفة خدمة الدين نفسها قد تضخمت نتيجة رفع الاحتياطي الفدرالي لمعدلات الفائدة.

ولم يتردد ترامب في إعلام البنك المركزي بموقفه منه، واصفا إياه بـ”المجنون” وبأنه “مشكلة على الاقتصاد” لدى رفعه للفوائد.

وعلى سبيل المثال، كلف ارتفاع كلفة خدمة الدين وحده، الحكومة الأمريكية 13 مليار دولار إضافية في ديسمبر 2018.

وإلى جانب الدين السيادي الذي يبقى، بفضل الدولار، استثماراً آمناً في نظر العالم كما الأسر الأمريكية، فإن بعض ديون الشركات والمستهلكين تثير قلقاً أكبر.

وارتفعت قروض الشركات الأمريكية منذ حوالى 10 سنوات بمقدار الضعف تقريبا، تغذيها السياسة النقدية التي اعتمدها الاحتياطي الفدرالي بعد أزمة 2008.

وبلغت ديون الشركات 9 آلاف مليار دولار، وتشكل وفق رئيس البنك المركزي، “خطراً على الاقتصاد الكلي”.

وبالنسبة للأسر، المدينة بأكثر من 13500 مليار دولار، 3 أرباعها قروض سكنية، فهي قطاعات محدودة أكثر لكنها أكثر هشاشة وتثير القلق.

والقروض الطلابية التي تضغط على استهلاك الشباب، وصلت أيضا إلى مستوى قياسي بلغ نحو 1500 مليار دولار.

أما قروض السيارات التي تقارب مستوى القروض الطلابية، 1300 مليار، فبدأت تشهد تأخرا في السداد وأوجه قصور أقلقت في الآونة الأخيرة الاحتياطي الفدرالي.

الدين العام للولايات المتحدة الأمريكية فاق حسب أرقام يوليو 2011 حاجز 20 ترليون دولار أمريكي وهو ما يناهز 98 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. يبلغ نصيب الجهات الخارجية من هذا الدين 9.7 ترليون دولار أمريكي أما الباقي ومقداره 4.6 ترليون دولار فهو لأطراف داخل الولايات المتحدة كحكومات الولايات أو الحكومة الاتحادية. ومما يمثله هذا الرقم أن كل مواطن أمريكي مدين بزهاء 46 ألف دولار أمريكي منها 30 ألف دولار أمريكي من نصيب دول العالم. أما حين يقسم الدين العام الأمريكي على عدد دافعي الضرائب الأمريكان فهذا يعني أن حصة كل واحد منهم هي قرابة 129 ألف دولار أمريكي. ووفقا للوتيرة الحالية فإن هذا المبلغ يزداد 3.85 مليار دولار يوميا.

أخطار الحرب التجارية

يوم الثلاثاء 7 مايو 2019 حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، من تهديد يتعرض له الاقتصاد العالمي نتيجة الخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وقالت لاغارد للصحافيين بعد مداخلة لها في منتدى باريس حول مديونية الدول النامية: “من الواضح اليوم أن التوتر بين الولايات المتحدة والصين يشكل التهديد الذي يواجهه الاقتصاد العالمي”.

وأضافت: “تكون لدينا انطباع بأن هذا التهديد يزول، وأن العلاقات تتحسن ونتجه نحو اتفاق” بين واشنطن وبكين، ولكن هناك مؤشرات تؤكد عكس ذلك.

بالفعل وقبل تصريحات كريستين لاغارد بأربع وعشرين ساعة، هاجم الرئيس الأمريكي الصين مجددا بسبب عجز الميزان التجاري الأمريكي الكبير معها.

وقال ترامب في تغريدة على “تويتر”: إن “الولايات المتحدة خسرت لسنوات عديدة من 600 مليار إلى 800 مليار دولار سنويا في التجارة، مع الصين نخسر 500 مليار دولار سنويا. آسف، لن نقوم بذلك بعد الآن”.

ويشير الرئيس الأمريكي من خلال تغريدته إلى عجز الميزان التجاري الأمريكي مع الصين، الذي ارتفع خلال 2018 بنسبة 11.6 في المئة إلى 419 مليار دولار، مسجلاً أعلى مستوى على الإطلاق.

وقبل ذلك أعلن ترامب، يوم الأحد 5 مايو، أن الولايات المتحدة سترفع الرسوم الجمركية من 10 في المئة إلى 25 في المئة على بضائع صينية مستوردة بقيمة 200 مليار دولار. كما أدرجت الإدارة الأمريكية في وقت لاحق عملاق الاتصالات الصيني “هواوي” في قائمتها السوداء في محاولة لمنع هيمنتها على سوق الاتصالات الدولية على حساب الشركات الامريكية.

ويسعى ترامب إلى خفض العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصين، مع فتح الأسواق الصينية بشكل أوسع أمام البضائع الأمريكية، ودفع بكين إلى إدخال تشريعات تمس أسس اقتصادها القائم على اسس اشتراكية ولوقف الاستفادة بشكل “غير شرعي” كما تصفه واشنطن من التكنولوجيات الأمريكية، و”سرقة” الملكية الفكرية.

الاقتصاد الأمريكي مهدد

يوم الخميس 6 يونيو 2019 حذر صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة من مواصلة تصعيد النزاعات التجارية، والتباطؤ المفاجئ في الأسواق المالية، وتسببهما في مخاطر كبيرة على الاقتصاد الأمريكي، خاصة في ظل الحرب التجارية مع الصين.

وأكد مسؤولون بصندوق النقد، خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس 6 يونيو، نقلته وكالة “رويترز”، أن النظام المالي الأمريكي عرضة بشكل متزايد لنقاط ضعف، والأوضاع الاقتصادية قد تتعثر مع شعور المستثمرين بقلق أكبر بشأن النزاعات التجارية للولايات المتحدة.

وقال نيغل تشوك رئيس بعثة صندوق النقد: “النزاعات التجارية عامل الخطر الذي نشعر بأنه أكبر مبعث قلق لدينا حيال الاقتصاد الأمريكي”.

وفي تقريره، انتقد صندوق النقد محاولات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصلاح العلاقات التجارية العالمية عن طريق زيادة الرسوم الجمركية.

وشدد التقرير على أنه من المهم بشكل خاص، حل النزاع التجاري مع الصين، لكونه يشكل تهديدا للاقتصاد العالمي.

وقال التقرير: “تزايد رسوم الاستيراد، والخطوات الأخرى التي اتخذتها الإدارة الأمريكية يقوضان النظام التجاري العالمي”.

وأضاف: “الهيئات المنظمة للقطاع المالي الأمريكي لم تفعل ما يكفي للتصدي لنقاط ضعف متزايدة في النظام المالي”، محذرا من أضرار محتملة على الاقتصاد الأمريكي.

مواجهة مع الاتحاد الأوروبي

منتصف سنة 2018 انفجرت الحرب التجارية بين واشنطن والاتحاد الأوروبي. فبعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية جديدة تبلغ نسبتها 25 في المئة على الفولاذ و10 في المئة على الألومنيوم، على دول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك حلفائها، رد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على عشرات المنتجات الأمريكية مثل “الويسكي، الجينز، الدرجات النارية”، ودخلت هذه الرسوم حيز التنفيذ منذ صباح يوم 22 يونيو.

وبعد قرار الاتحاد الأوروبي بساعات، أطلق “ترامب”، هجومه المضاد في نزاعه التجاري مع الاتحاد الأوروبي، ليهدد بفرض رسوم على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي.

وقال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية، إن الخلاف بين الرئيس الأمريكي والدول الأوروبية “مجموعة دول السبع”، تتمثل في أن “ترامب” يرى أن تلك الاتفاقيات الاقتصادية بين الولايات المتحدة مع مجموعة السبع جائرة ولابد من إلغاؤها، وهو ما ذكره في برنامجه الانتخابي، وأن تلك الدول تحقق استفادة كبيرة من المنتجات الأمريكية، ولا تحقق الولايات المتحدة استفادة مماثلة.

أظهرت بيانات نشرت، يوم الخميس 16 مايو 2019، أن فائض الاتحاد الأوروبي من تجارة السلع مع الولايات المتحدة تراجع في الشهور الثلاثة الأولى من عام 2019، لكن عجزها مع الصين قد اتسع.

وقال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي “يوروستات”: إن الفائض التجاري للتكتل الذي يضم 28 دولة مع الولايات المتحدة انخفض إلى 33.9 مليار يورو أي 38 مليار دولار بين يناير ومارس 2019 من 36.2 مليار يورو في الفترة نفسها من عام 2018.

وزاد العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع الصين إلى 49.4 مليار يورو أي 55.28 مليار دولار من 46.9 مليار يورو.

وخلال شهري يناير وفبراير، زاد الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة بينما اتسع العجز مع الصين.

وفي المجمل، زاد عجز التجارة السلعية للاتحاد الأوروبي إلى 24 مليار يورو في الفترة بين يناير ومارس 2019، مقارنة مع 9.6 مليار يورو قبل عام.

وفي منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، نمت الصادرات بنسبة 3.1 في المئة على أساس سنوي في مارس، وزادت الواردات 6 في المئة، مما أدى لانخفاض الفائض التجاري للمنطقة إلى 22.5 مليار يورو من 26.9 مليار يورو قبل عام.

وبعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، انخفض الفائض التجاري لمنطقة اليورو أيضا إلى 17.9 مليار يورو في مارس من 20.6 مليار يورو في فبراير، مع نمو الصادرات 0.9 في المئة على أساس شهري وارتفاع الواردات 2.5 في المئة.

مخاوف واشنطن العميقة

إذا كان الخلاف التجاري هو عنوان الصراع الأمريكي مع الصين، فإن بعض المحللين يقدمون تفسيرا آخر، في 11 مارس 2019 جاء في تقرير نشر في العاصمة اللبنانية بيروت:

تشعر الولايات المتحدة بالخطر مما تقوم به الصين. مرد ذلك ليس إلى تصدرها دول العالم في الصادرات بما يقدر بـ2.4 تريليون دولار وفق أرقام العام 2017 ولا في اعتلال الميزان التجاري بين القطبين لصالح بكين، بل إلى خططها السرية ومشاريعها الطموحة. في حال عدم تمكن واشنطن من إعاقتها فإن القطار الصيني السريع سيدهس في طريقه التفوق الأمريكي والغربي. الدكتور كامل وزنة الخبير في الشؤون الاقتصادية والسياسية يشرح ذلك ضمن ملف “عالم مضطرب”.

منذ بداية عهده افتعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشكلة مع الصين. السبب المعلَن وراء ذلك يختلف عن السبب المضمر والحقيقي. لطالما كان هناك عجز كبير في الميزان التجاري بين بكين وواشنطن لصالح الأولى. واقعا استفادت الولايات المتحدة على مدى سنوات مديدة من الصعود الصيني. خدم ذلك مصالحها الاقتصادية فانتقلت مصانعها إلى الصين. أمكن ذلك إنتاج بضائع بطريقة أسرع وتحقيق وفرة من خلال الكلفة الزهيدة لليد العاملة الصينية. في السنوات الأخيرة بدأت الأمور تأخذ منحى مختلفا. شعرت واشنطن بالخطر من قطار الصين السريع.. قطار لم يعد بالإمكان وقفه.

رؤية جديدة

التوجه لملاقاة الخطر الآتي من الشرق بدأ في عهد باراك أوباما. لم تعد الصين تنافس اقتصاديا عبر إنتاج البضائع الرخيصة فقط. مع الرؤية الصينية الجديدة بدأت ملامح عالم جديد ترتسم في الأفق. عالم لا مكان فيه للاحتكار الأمريكي والغربي في ما يتعلق بالصناعات النوعية. أكثر من ذلك، التكنولوجيا والتفوّق في الغرب باتا مرشّحين للانتقال إلى الشرق. هنا مصدر الخطر الحقيقي. نتحدث عن الذكاء الاصطناعي وصناعة الروبوتات والاتصالات والأنترنت وشبكات الجيل الخامس إضافة إلى صناعات أخرى متقدمة يحتكرها الغرب.

150 مليار دولار خصصتها الصين للإنفاق على الصناعات التكنولوجية والإبداع والذكاء الاصطناعي ضمن رؤية 2025. من شأن المدن الذكية التي تعتزم إنشاءها أن تغير تركيبة العالم. أصاب هذا الأمر واشنطن بالرعب.

هذا التوجه الصيني بدأ التمهيد له حكوميا من خلال الإنفاق على مراكز الأبحاث والتعليم وإقرار مشاريع ضخمة ودعم الشركات. علم ترامب منذ مجيئه أنه إذا لم يحصل على تنازلات مع الصين فإنها ستتفوق على بلاده خلال سنوات قليلة.

اليوم تعد الصين أول دولة مصدرة في العالم بقيمة صادرات تقدر بنحو 2.4 ترليون دولار وفق أرقام العام 2017. في مكان آخر أصبحت الصين ثاني أكبر دولة في العالم بالإنفاق العسكري. هذا الأمر له انعكاساته في بحر الصين الجنوبي حيث تقلصت الثقة الأمريكية في التفوق هناك. واقع الأمر باتت الإمكانات الأمريكية مطوقة بأنظمة دفاعية وجزر اصطناعية وقدرات تقنية عسكرية عالية.

بالمقابل أمريكا دولة الاقتصاد الأول في العالم هي الدولة الأعلى مديونية. منذ 2008 وإلى اليوم.

اليوم هناك صراع جديد يقوم على رفض العولمة من قبل العديد من الدول. فالعولمة ساعدت في حرية نقل البضائع ونقل التكنولوجيا ومكنت العديد من الدول من التطور. لقد خلقت العولمة تغيرات كبرى في أسواق عمل الدول الصناعية التقليدية فبعد ان كانت الولايات المتحدة تعتمد على الصناعة بشكل كبير في ستينيات القرن الماضي، باتت الصناعة تشكل اقل من 10 في المئة من الاقتصاد رغم استمرار حيازة الشركات الأمريكية لبراءات الاختراع. وسوف تتجه العديد من دول العالم لوضع قيود على العولمة بشكلها الحالي لأنها لم تعد تخدم اقتصاداتها. لقد سمحت العولمة بانتقال البضائع والتكنولوجيا عبر الحدود لكنها زادت القيود على تنقل البشر.

ربما تفكر بعض الدول وخاصة الولايات المتحدة بعكس اتجاه العولمة والعودة إلى الداخل على المستوى الاقتصادي وربما السياسي.

حرب الأدمغة

تدور اليوم حرب تقنية حقيقية وحرب أدمغة بين البلدين. يتمحور مستقبل الاتصالات والمدن الذكية في العالم حول الـجيل الخامس. هذا الأمر سيكون له تأثير على العمالة بشكلٍ مباشر. بسبب هذا التغيير التكنولوجي وغيره سيفقد نحو 800 مليون عامل في العالم وظائفهم بحدود عام 2030. تقود شركة هواوي الصينية مشروع إنشاء البنى التحتية لشبكات الـجيل الخامس حول العالم. مشروع تقدر قيمته بما بين 12 إلى 13 تريليون دولار حتى عام 2035.

اليوم تتواصل المفاوضات التجارية بين القطبين في ظل اتهامات أمريكية واضحة للصين بأنها تسرق التكنولوجيا الأمريكية. عبر عن ذلك صراحة مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون التجارية بيتر نافارو. قبل نافارو، لطالما عبَر مسؤولون أمريكيون عن قيام الصين بالاستيلاء على التقنيات الأمريكية عن طريق القرصنة أو التجسس وصناعة نماذج صينية منها.

تدور اليوم حرب تقنية حقيقية بين البلدين. حرب الأدمغة بينهما تتصاعد. تبحث الصين عن علماء وباحثين وهي مستعدة لمواجهة العالم في كل مراحل تطوره. بموازاة ذلك تستمر في بناء منظومات مالية جديدة وبنوك للاستثمار في البنى التحتية وهي آخذة في التوسع في شرق آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ومناطق أخرى.

تحتاج بكين إلى أمرين: تحويل شعبها إلى مستهلك وهذا ليس بالأمر اليسير، وإنشاء بنية تحتية في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وغيرها. في أمريكا الجنوبية، القارة التي تعتبرها واشنطن حديقتها الخلفية، يمنع “شرطي العالم” أية دولة أخرى من الدخول إليها بموجب “عقيدة مونرو” التي أقرت عام 1823.

بالمقابل تزخر القارة السمراء بالموارد الأساسية وهي مركز استهلاك هام للصين التي تحتاج إلى أسواق استهلاكية لتحريك عجلات مصانعها.

20 في المئة من الصادرات الصينية تذهب اليوم إلى الولايات المتحدة. جزء من الخطة الصينية الأوسع هو تقليص الاعتماد على الأسواق الأمريكية. في المقابل يعتمد الأمريكي على المنتجات الصينية كون البديل عنها يسبب تضخما في اقتصاده ويخفف من القدرة الشرائية لديه. أن الصين توفر للمستهلك الأمريكي المنتج بنفس الجودة والقوة والفاعلية لكن بكلفة أقل مقارنة مع غيرها من المنتجات.

صعود التنين

صعود الصين وصولا إلى منافسة الولايات المتحدة له جذور تاريخية. بدأت النهضة الصينية منذ العام 1979 عندما خرجت من الشيوعية كإطار فكري اقتصادي أوحد واتجهت نحو الاقتصاد المختلط الذي يزاوِج بين الشيوعية والرأسمالية.

بعد الحرب العالمية الثانية دخل العالم في منظومة اقتصادية جديدة. بنت الدول المنتصرة وعلى رأسها الولايات المتحدة في “بريتون وودز” هذه المنظومة وحكمت العالم اقتصاديا من خلالها. بموجبها سيطرت دول لا تمثل سوى 12 في المئة من سكان العالم على 60-70 في المئة من اقتصاد العالم. هيمنت من خلال المؤسسات والأدوات والأنظمة الاقتصادية والمالية على معظم الصناعة والتجارة وحتى الموارد الطبيعية الموجودة. أية دولة عارضت هذا التوجه كانت تجد نفسها غارقة في محاولات انقلابات. حدث ذلك في إيران عام 1953 حينما أشرفت المخابرات الأمريكية والبريطانية على تنفيذ الانقلاب ضد حكومة محمد مصدق. كان الهدف إبقاء الموارد الطبيعية الإيرانية بيد الولايات المتحدة وحلفائها.

ما زالت الولايات المتحدة اليوم تتحكم بأدوات اقتصادية هامة. لكن دونالد ترامب لا يعرف حدود اللعبة الكبيرة التي قد تضر باقتصاده. التوسع بفرض العقوبات الاقتصادية كأداة للسيطرة وإخضاع الدول سوف يعجل بقيام منظومة مالية اقتصادية خارج المنظومة التي وضعتها الولايات المتحدة عام 1944 في “بريتون وودز”.

ترابط اقتصادي

هناك ترابط بين اقتصادات العالم اليوم. بالنهاية هو اقتصاد معولم. ما يحدث في الاقتصاد الكبير ينسحب على الاقتصاديات الأخرى. الخطوات التي يقوم بها ترامب أو أي رئيس أمريكي تنعكس على المؤشرات الاقتصادية وأسواق المال في أوروبا والصين والشرق الأوسط. إذا تضررت أمريكا سوف يتضرر العالم.

اليوم ليست فنزويلا ولا كوريا الشمالية ولا إيران من يطالب فقط بمنظومة مالية جديدة. حلفاء أمريكا في أوروبا بدأوا يطالبون بذلك. الأسلوب “العنتري” الذي تمارسه واشنطن في أكثر من مكان يعدونه غير مدروس. معظم الاقتصاديين في أمريكا يعتقدون أن حرب العقوبات قد تكون لها انعكاسات سلبية. حتى الحمائية التي يحاول ترامب فرضها تضر بالمنافسة وبالتفوق الأمريكي.

في الولايات المتحدة هناك مدرستان في هذا الإطار. الرئيس السابق رونالد ريغان استجاب يوما لطلب شركات السيارات الأمريكية وفرض حماية ضد الشركات الأجنبية. لكن النتيجة ظهرت عام 2008 عندما أعلنت معظم تلك الشركات إفلاسها وفرضَت عليها إعادة هيكلة. بالمقابل شهدت الشركات اليابانية على سبيل المثال نجاحات عجزت عنها نظيرتها الأمريكية. أنت تستطيع أن تحمي لفترةٍ لكن الحماية الطويلة تؤدي إلى الاسترخاء والخروج من المنافسة وفقدان الإبداع.

المأزق الأمريكي

يبدو العالم كأنه يقف عاجزا أمام سطوة الولايات المتحدة وعقوباتها بما فيها الصين. العقوبات ليست سهلة وما يحدث في إيران وفنزويلا وروسيا اليوم دليل على ذلك. الهيئات البديلة مثل شنغهاي وبريكس وما يتفرع منهما مثل البنك الآسيوي للبنى التحتية ما زالت الشكوك تحوم حول فرص نجاحها. هناك من يعتبر في هذا السياق أن النظام الاقتصادي الذي قام إثر الحرب العالمية الثانية لم يستنفد ولم يأت من ينافسه حقيقة.

في ظل ما سبق أليس من المبالغة الاستنتاج أن الولايات المتحدة باتت مهددة؟ هل يمكن الاستهانة بالأوراق التي تمتلكها وبكل أدواتها المالية الاقتصادية مقابل الصين ودول العالم؟.

رأي كثير من الاقتصاديين هو أن المنافسة قائمة وموجودة في العالم. اقتصاد الصين قوي وهي ماضية في مشاريعها. أما بخصوص العقوبات فعندما تفرضها على ملياري شخص في العالم فهذا ليس عامل قوة للولايات المتحدة. هذا عامل ضعف على المديين القصير والطويل.

قوة واشنطن أن تتفق مع العالم لا أن تهدد بعزل ثلثه عن النظام الاقتصادي لأن من شأن ذلك أن يسرع ببناء المنظومة الاقتصادية العالمية البديلة. إذا كان ظهور هذه المنظومة يحتاج إلى 20 عاما، فإنه مع السياسة المُتبعة اليوم في واشنطن ربما لا يحتاج إلى أكثر من 10 سنوات خصوصا أن حلفاء الولايات المتحدة التقليديين لم يعودوا معارضين لذلك.

صحيح أن الأوروبيين لن يتخلوا عن واشنطن لكن في حال حصول تغيرات لن يبقوا معها إلى الأبد. الأمريكي اليوم في ورطة إذا لم يعدل من سياسته التي يعمل ترامب على هديها. ترامب يستعدي أكثر مما يحصل على أصدقاء في العالم. في مكان ما هناك عمى بالقراءة. سياسة البطش سوف تقود ملياري متضرر في العالم إلى خلق أسواق خاصة بينهم بديلا عن السيطرة الأمريكية. ربما يتطلب ذلك أكثر من عقد لكن لا يمكن استبعاده نظريا.

لا ننسى أن دولاً قوية كانت في الماضي لديها هيمنة مطلَقة وبدأت اليوم تخسر وجودها. كيف كانت بريطانيا قبل 100 عام وأين أصبحت اليوم؟ بريطانيا العظمى التي حكمت العالم بالجنيه الاسترليني لم تنته وما زالت دولة قوية لكن رئيسة وزرائها تيريزا ماي تستجدي اليوم الأوروبيين حول قضية بريكست.

ستبقى الولايات المتحدة دولة قوية على مستوى العالم لكن ليس بالضرورة دولة مهيمِنة. عندما يصبح منافسها قويا بوجود منظومة مالية جديدة سيبدأ العالم بالنظر إلى خيارات أخرى.

المعادن النادرة

دقت وسائل الإعلام الأمريكية، بالتزامن مع النزعات مع الصين، ناقوس الخطر من تخلف الولايات المتحدة عن السيطرة على المواد الخام المصنفة استراتيجية، والتي تعرف بالأتربة أو المعادن النادرة التي تعد الصين أهم منتج لها وتوفر الجزء الأكبر من الإنتاج العالمي لهذه المعادن، مما يعطي بكين احتكارا فعليا لسوق الأتربة النادرة.

جاء ذلك أيضا في سياق كشف وزارة التجارة عن استكمالها تقرير قدمته للبيت الأبيض بناء على طلب الرئيس ترامب عام 2017 لدراسة “آليات وصول الولايات المتحدة لاستخدام الأتربة النادرة،” التي تشمل 17 عنصرا تقع في أسفل الجدول الدوري الكيميائي للمعادن.

وأضاف التقرير محذرا أن “الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير عل استيراد المعادن النادرة .. في حال قررت الصين أو روسيا إيقاف تصديرها للولايات المتحدة وحلفائها لفترة زمنية طويلة، مشابهة للحظر الذي طبقته الصين على تصدير انتاجها عام 2010، فأن أي عرقلة طويلة للإمدادات قد تتسبب بهزات ملحوظة، ” استنادا إلى دور تلك المعادن “المحوري والاستراتيجي في الاقتصاد العالمي”.

وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس أوضح أهمية تقرير وزارته قائلا “تلك المعادن بالغة الأهمية عادة ما يتم التغاضي عنها .. التوصيات المتضمنة في التقرير تشير إلى أن الحكومة الفيدرالية ستأخذ اجراءات وتدابير غير مسبوقة لضمان استمرارية تدفق تلك المعادن الحيوية للولايات المتحدة”.

المعادن النادرة قليلة التركيز في التربة بخلاف باقي المعادن بل بنسب جد ضئيلة وهو ما يجعل استخراجها مكلف. أول من اكتشف تلك المعادن كان العالم السويدي كارل أكسل أرينيوس، 1787، في منجم قرب ستوكهولم.

توصيفها بالمعادن النادرة مرده جملة حقائق، منها انعدام القدرة البشرية عن استخراجها ومعالجتها حتى عقد الاربعينيات من القرن الماضي، بعد أن تم تطوير تقنيات متطورة لاستخراجها وانتاجها بكميات كبيرة.

المعادن النادرة هي: سكانديوم، الإيتريوم، وخمسة عشر اللانثانيدات، اللانثانم، السيريوم، البراسيوديميوم، النيوديميوم، بروميثيوم، السمريوم، اليوروبيوم، الجادولينيوم، التيربيوم، الدسبروزيوم، هولميوم، الأربيوم، الثوليوم، الإيتربيوم، اللوتيتيوم.

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية والتقدم العلمي الذي حققته البشرية في مجال الإلكترونيات، دخلت تلك المعادن في صلب الصناعات المتطورة والاستراتيجية، الأسلحة والدفاع، لوائح الطاقة الشمسية، رقائق الهواتف المحمولة وشرائح الكمبيوتر، توربينات توليد الطاقة من الرياح.

تفوق ينتهي

لم تعد الولايات المتحدة تملك التفوق الاقتصادي والعسكري الذي يمكنها من إخضاع العالم. فالصين مثلا باتت بالأرقام الاقتصادية الحقيقية تتصدر القمة، وهذا ما يدفعها لتطوير قدراتها العسكرية لحماية مصالحها وخطوط إمداد النفط وتجارتها وإعادة إحياء طريق الحرير الذي يشكل علامة من علامات الازدهار عبر التاريخ بين الصين والدول الواقعة على ضفاف هذا الطريق. إذا، فإن انتقال الثقل في الاقتصاد العالمي من الغرب إلى الشرق، حيث تنهض دول إضافة إلى الصين، وتتقدم اقتصاديا كالهند والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا وغيرها، في مقابل تراجع الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، من حيث الحصة التي كانت تحوز عليها من الناتج العالمي، يجعل من المستحيل أن يستمر النظام الاقتصادي والنقدي العالمي على ما هو عليه الآن من هيمنة أمريكية، وبالتالي لا بد أن يحصل تغيير في هذا النظام ينسجم مع هذا التحول في موازين القوى الاقتصادية، واستطرادا العسكرية والسياسية انطلاقا من أن السياسة هي التعبير عن المصالح الاقتصادية. لهذا، لن ينتهي الصراع المحتدم اليوم بين روسيا والصين من جهة، والولايات المتحدة والدول الغربية من جهة ثانية، ما لم تحصل عملية إعادة تشكيل النظام الدولي، بحيث يعبر فعليا عن موازين القوى الجديدة على المستوى الدولي.