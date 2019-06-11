تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة: * التحفظ على نظاميين متهمين بإطلاق النار وفض الاعتصام * إرجاء تشكيل حكومة تصريف الأعمال للأسبوع المقبل * إطلاق سراح “عرمان وجلاب” وإبعادهما إلى جوبا الإنتباهة: * رفع العصيان المدني اليوم * (العسكري): توقيف ضباط تورطوا في تجاوزات بفض الاعتصام * كباشي: الإنترنت لن يعود قريباً.. ترحيل عرمان لجوبا * عودة خجولة للحياة بالخرطوم و(العسكري) يعزز التواجد الأمني * مؤتمر دولي حول التطورات بالسودان في برلين * مطار الخرطوم: جدول الرحلات يسير بصورة طبيعية * (لوموند الفرنسية): ظلال حزب البشير ما زالت تحوم * انفجار دانة (ار بي جي) بوسط الخرطوم الأهرام: * العسكري يكشف التحفظ على نظاميين متورطين في أحداث فض الاعتصام * الحرية والتغيير تعلن تعليق العصيان المدني نهاية اليوم * لجنة مشتركة تباشر التحقيق في أحداث فض الاعتصام * توقيف العقل المدبر لعملية تهريب ثلاث حاويات للخرطوم عن طريق الانتربول * جوبا ترفض تعليق عضوية الخرطوم في الاتحاد الإفريقي * “العسكري”: مجموعات تسعى للحصول على السلاح Advertisements * السلطات تفرج عن عرمان وجلاب وأردول وترحلهم إلى جوبا التيار: * قوى الحرية تتجه لرفع العصيان وتعلن عن مرشحيها غداً * المجلس العسكري يتحفظ على نظاميين * إبعاد عرمان وجلاب وأردول إلى جنوب السودان * حمدوك رئيساً للوزراء ومجلس سيادي من (8) مرشحين * الأمن: إحالات التقاعد ليس لها علاقة بأي تفسير بخلاف أنها روتينية * أول تعليق للمجلس العسكري حول قطع خدمة الإنترنت * تفاصيل جديدة حول إطلاق سجناء أثيوبيين بالسودان المجهر: * المجلس العسكري يكشف عن ضلوع نظاميين في جريمة فض الاعتصام * الحرية والتغيير تعلن رفع العصيان اليوم ويختار “حمدوك” رئيساً للوزراء * مجموعة متفلتة تعتدي على مستشفى العيون التعليمي * حركة طبيعية للمصارف والبنوك بالسوق العربي * الشركة القابضة: (24) رحلة وصلت وغادرت مطار الخرطوم في يوم العصيان الأول * إبعاد عرمان وجلاب وأردول إلى جوبا * “الشعبي” يقود مبادرة للتنسيق بين الأحزاب غير الموقعة على إعلان الحرية الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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