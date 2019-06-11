مشتريات "الأجانب" تصعد بالبورصة 0.53% في منتصف التعاملات

قادت مشتريات الأجانب البورصة المصرية، للصعود بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي بدعم مشتريات الأجانب مع بدء دورة صعود جديدة لأسهم قطاعات جديدة وبداية لتعافي السوق

وعلي صعيد مؤشرات البورصة المصرية فقد ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 14,223.65 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 606.15 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 1,548.7 نقطة.

من جانبه أختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة أمس الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فى حالة من التفاؤل من انفراجة لحل مشكلة جلوبال مع الضرائب

وربح رأس المال السوقى بقيمة 10.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 761.181 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 14148 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 2138 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 17579 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 604 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 1544 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 455 نقطة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 172.9 مليون ورقة مالية بقيمة 929.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 25.3 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.54% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 30.39%، والعرب على 5.07% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.14% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.85%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 24.4 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، 35.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 12.1 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 49.96 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفعت أسهم 112 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 18 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.