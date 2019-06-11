خرائط جوجل تحصل على ميزة جديدة.. اكتشفها

أكدت شركة جوجل أن خدمة الخرائط الخاصة بها تحصل على مزايا جديدة، وأحدث ميزة هي "عداد السرعة" الذي يوضح لك مدى السرعة التي تسير بها على الطريق.
ووفقًا لتقارير Android Police، الفكرة من الميزة الجديدة هي أن تكون قادرا على رؤية سرعتك بشكل سهل، إذا كنت بالفعل تبحث فى التطبيق للتحقق من الاتجاهات، وهذا يسهل الحفاظ على عينيك على الطريق بدلا من النظر فى مكان عداد السرعة داخل السيارة.
وتشير التقارير إلى أن جوجل بدأت فى إطلاق عداد السرعة فى تطبيق الخرائط، لذلك يمكنك التحقق من إعدادات تطبيق الخرائط لمعرفة ما إذا كان لديك الميزة الجديدة أم لا.
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