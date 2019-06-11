كلوب يحسم موقفه من ضم كروزة الى ليفربول

قرر مدرب ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب موقفه من ضم ماكس كروزه، قائد فيردر بريمن السابق، الذي رحل عن النادي الألماني بنهاية عقده مع الفريق في الموسم المنتهي.
وذكرت الصحيفة البريطانية "ليفربول إيكو"، فإن يورجين كلوب عُرض عليه التعاقد مع صاحب الـ31 عامًا في صفقة انتقال حر في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ورغم ذلك، أبدى كلوب عدم رغبته في التعاقد مع كروزه، لرغبته في منح بعض شباب النادي فرصة الظهور في الموسم المقبل، بالإضافة لثقته في المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي المتألق مؤخرا مع الفريق .
ويفضل المدير الفني للريدز الاعتماد على بعض الوجوه الشابة في الفترة القادمة، بدلًا من التوقيع مع لاعب كبير في العمر مثل كروزه.
يذكر أن النجم الألماني كروزة أنهى رحلته مع فريق بريمن، والتي دامت كانت 3 مواسم، بعدما لعب للفريق في وقت سابق أيضًا لمدة عامين سابقين.
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