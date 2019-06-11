واشنطن تدعو صربيا وكوسوفو إلى الاعتراف المتبادل

دعت الولايات المتحدة الإثنين صربيا وكوسوفو إلى "الحوار" وإلى "اعتراف متبادل" بمناسبة الذكرى العشرين لانتهاء انتشار قوات حلف شمال الأطلسي، التي أنهت الحرب بينهما.

وقال البيت الأبيض في بيان إن "تقدماً كبيراً أنجز لكن العمل لم ينته"، وأضاف "على بريشتينا وبلغراد مضاعفة الجهود للتوصل إلى اتفاق كامل يتركز على اعتراف متبادل، وإزالة العقبات على طريق التقدم".

وأكد أن "الحوار" بين الجارين هو "الطريقة الوحيدة للتوصل إلى استقلال حقيقي".

وتابع البيان أن الولايات المتحدة "مستعدة لتقديم دعمها طوال العملية"، لكنه شدد على أن صربيا وكوسوفو مسؤولتان عن "التحرك فوراً" تكريما لذكرى "الذين عانوا وقضوا قبل عشرين عاماً".

ومثل غيرها من معظم الدول الغربية، تعترف الولايات المتحدة بكوسوفو، وتتمتع فيها بشعبية هائلة بين السكان. وترفرف الأعلام الأميركية في كل مكان في هذا البلد باستثناء المناطق التي يشكل فيها الصرب أغلبية.

Advertisements

وأدى تدخل قوات حلف شمال الأطلسي الذي بدأ في مارس 1999 إلى إنهاء آخر حرب، في إطار تفكك يوغوسلافيا السابقة.

وأسفرت الحرب عن سقوط أكثر من 13 ألف قتيل، معظمهم من ألبان كوسوفو.

ومنذ ذلك الحين تشهد العلاقات بين بلغراد وبريشتينا توتراً كبيراً. وأعلن كوسوفو استقلاله في 2008 لكن صربيا لم تعترف به.

ووافق رئيسا البلدين في أبريل الماضي، على الاجتماع في 1 و2 يوليو المقبل، في باريس لإجراء مباحثات.