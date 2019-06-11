ثنائي منتخب هولندا يختاران فان دايك للفوز بالكرة الذهبية

صرح كلا من جيني فينالدوم وريان بابل، لاعبا المنتخب الهولندي، أن القائد فيرجيل فان دايك، مدافع نادي ليفربول، يجب أن يكون ضمن المرشحين على الكرة الذهبية لهذا العام لأنه أفضل مدافع في العالم..

قال فينالدوم: "لقد قدم فيرجيل فان دايك موسم رائع، وقد حاول إيقاف كل من يلعب ضده، ليس من حقنا أن نقرر من يفوز بالكرة الذهبية، لكن بالنسبة لنا هو أفضل مدافع في العالم و أعتقد هو بالتأكيد يستحق الفوز بالجائزة".

أما بابل مهاجم فولهام ، فقد قال لشبكة "سكاي سبورتس": فان دايك يستطيع الفوز بها إن آخر مدافع فاز بالكرة الذهبية كان كانافارو في 2006، ولذلك الأمر ليس مستحيلاً ويمكن تحقيقه.

وأختتم: “أعتقد أنه من العدل أن يكون فان دايك على الأقل ضمن القائمة النهائية لجائزة الكرة الذهبية، سنرى ما إذا كان سيفوز بها أم لا. سأكون سعيداً للغاية من أجله اذا حصل عليها".

وحصل فان دايك على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، تقديراً لما قدمه مع ليفربول.