"كابيتال ايكونوميكس" تصنف الجنيه المصري كأفضل العملات بين الأسواق الناشئة هذا العام

أكدت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس، إن الجنيه المصري كان أفضل العملات بين الأسواق الناشئة هذا العام.
وأضافت المؤسسة في تقرير لها، أن الجنيه المصري ارتفع بحوالي 7 %، مقابل الدولار منذ بداية هذا العام، وعند 16.75 جنيها للدولار، وصل الآن إلى أقوى مستوى له منذ أوائل عام 2017.
وأوضحت كابيتال ايكونوميكس أن هذا الأداء مثّل تناقض صارخ مع معظم عملات الأسواق الناشئة الأخرى، التي عانت وسط مخاوف بشأن صحة الاقتصاد العالمي والتصعيد الأخير للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأشارت إلى أن أداء الجنيه يعكس إلى حد كبير التحسن الملحوظ في وضع ميزان المدفوعات منذ انخفاض قيمة العملة في عام 2016، والذي شهد انخفاض العملة بنسبة 50 % مقابل الدولار.
وتابعت المؤسسة: "عزز تخفيض قيمة الجنيه القدرة التنافسية الخارجية لمصر، وهو ما انعكس في الانخفاض الحاد في سعر الصرف الفعلي (REER) - أي سعر الصرف المرجح في التجارة والذي تم تعديله لفروق التضخم، بحسب كابيتال ايكونوميكس.
وأفادت المؤسسة بأنه على الرغم من الأداء القوي الأخير للجنيه، فقد انخفضت قيمة مؤشر سعر الصرف الفعلي أكثر من أي شيء آخر.
وأضافت أنه من غير المرجح أن يستمر ارتفاع الجنيه المصري، كما تعتقد أن يتخلى عن جميع مكاسبه خلال الأشهر القادمة.
وتتوقع كابيتال ايكونوميكس انخفاض الجنيه بنحو 7% ليصل إلى مستوى 18/دولار بحلول نهاية هذا العام
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